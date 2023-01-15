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ГНС в Жалал-Абаде изъяла крупную партию безакцизного алкоголя

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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в Базар-Коргонском районе Жалал-Абадской области выявили автомашину, перевозившую алкогольную продукцию без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Данный факт был выявлен в ходе налогового контроля субъектов предпринимательства на наличие оформления электронной товаротранспортной накладной посредством информационной системы ГНС. Т. е. при осмотре автомашины в информационной системе был установлен факт отсутствия ЭТТН, и при проверке транспорта сотрудниками был установлен факт перевозки алкогольной продукции без акцизных марок.

Всего изъято 9 тысяч 720 единиц алкоголя в "стаканчике".

Автомашина с товарами опечатана и водворена на штрафную стоянку. Материалы нарушений переданы в прокуратуру области для дачи юридической оценки.

Необходимо отметить, что субъекты, реализующие алкогольную продукцию и табачные изделия, обязаны оформлять электронную товаротранспортную накладную с 15 мая 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/426230
Теги:
алкоголь, Джалал-Абадская область, ГНС
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