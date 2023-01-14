Кинолога СБНОН, справлявшего нужду возле магазина, уволили

В социальных сетях распространилось видео с участием сотрудника милиции в нетрезвом состоянии и в форменной одежде, который возле магазина "Береке" в Бишкеке справлял нужду. По данному факту Службой внутренних дел МВД было проведено служебное расследование, на основании которого был издан приказ об увольнении данного сотрудника из рядов ОВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с ним за нарушение дисциплинарного устава правоохранительных органов, несоблюдение служебной дисциплины и профессиональной этики инспектор-кинолог Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, старший лейтенант милиции Нурбек уулу Максат был уволен из органов внутренних дел.

Кроме того, за отсутствием должного контроля над подчиненными сотрудниками при исполнении служебных обязанностей начальник Кинологического центра Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД К.Купешов освобожден от занимаемой должности. Также, к

дисциплинарному взысканию подвергнут заместитель начальника СБНОН МВД КР.

Служба внутренних расследований МВД продолжает и продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб.

Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость", - говорится в сообщении МВД КР.