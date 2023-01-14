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Задержаны еще двое подозреваемых в избиении до смерти молодого парня в Оше

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- Бакыт Басарбек
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Задержаны еще двое подозреваемых в избиении до смерти молодого парня в Оше. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В милиции напомнили, что в ночь с 12 на 13 января на улице Курманджан Датки в Оше рядом с банком обнаружили тело А. Н., 1993 года рождения, которого группа неизвестных лиц забила до смерти.

Кроме этого, в эту же ночь в больницу доставили еще одного мужчину - Н.М., 1995 года рождения, с ножевыми ранениями.

Данный факт зарегистрирован в УВД Оша по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 122 (Убийство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 14 января сотрудниками МВД при попытке пересечении границы на територии Чуйской области задержаны, ранее разыскивемые К у Э и Р. у. А.

В настоящее время проводятся комплексные оперативно-розыскные и следственные мероприятия по задержанию и других лиц, причастных к особо тяжкому преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/426238
Теги:
задержание, Ош, МВД
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