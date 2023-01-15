Дмитрий Медведев обвинил Японию в предательстве

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обвинил премьер-министра Японии Фумио Кисиду в предательстве памяти сотен тысяч жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Критикуя политика за его совместное с президентом США Джо Байденом высказывание, Медведев отметил, что он выступил как обслуживающий персонал Вашингтона. "Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки", - написал зампред Совбеза.

Источник: lenta.ru