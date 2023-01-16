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Врач раскрыл самую частую причину изжоги

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Самую частую причину изжоги раскрыл "Мосленте" врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

"Простым языком - это попадание желудочного сока в пищевод. Чтобы вылечить ГЭРБ, нужно две системы мер. Первая - образ жизни: снижение массы тела, исключение подъема тяжестей, налаживание питания, а также исключение курения, употребления очень жирной, жареной пищи, продуктов, повышающих газообразование. Еще один метод терапии - сон с приподнятой головной стороной кровати", - рассказал Садыков.

К другим распространенным причинам изжоги относятся гастрит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и хронический холецистит. Для постановки диагноза необходимо провести гастроскопию желудка. Садыков напомнил, что медикаментозную терапию может назначить только врач по результатам обследования.

"Изжога - это не заболевание, а только симптом. И часто, просто игнорируя или выпивая препарат от изжоги, мы маскируем проблему, не находим истинную причину и вызываем развитие более серьезной патологии, вплоть до онкологии", - предупредил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/426248
Теги:
здоровье
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