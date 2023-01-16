ГИТИС проведет в Бишкеке продюсерскую лабораторию

17-22 января в Бишкеке Российский институт театрального искусства - ГИТИС организует продюсерскую лабораторию для руководителей и администраторов театрально-зрелищных учреждений на базе Республиканской детско-юношеской библиотеки имени Касымали Баялинова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Как отмечает ведомство, ГИТИС регулярно проводит различные образовательные мероприятия и проекты, направленные на сотрудничество с театральными вузами и театрами стран СНГ. До этого были организованы мастер-классы по сценическому движению, актерскому мастерству, режиссуре и многим другим предметам для театральных вузов.

Также пройдут курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и будет выдан специальный сертификат.