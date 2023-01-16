Погода
$ 86.10 - 87.10
€ 93.27 - 94.27

В Бишкеке и Чуе с февраля стартует проект "Футбол в школе".

237  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский футбольный союз при финансовой поддержке Азиатской футбольной конфедерации (АФК) приступает к реализации проекта под рабочим названием "Футбол в школе". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект нацелен на повышение квалификации школьных учителей по физической культуре. Программа получит старт с февраля текущего года и будет реализована для 60 преподавателей физкультуры в школах и детских домах города Бишкека и Чуйской области.

Проект пройдет в шесть этапов, куда войдут: 2-х дневная образовательная программа, тренерские курсы сертификата "D" и лицензии "C", проведение межшкольных товарищеских турниров и фестивалей с участием более 1000 детей. Школьные наставники получат возможность улучшить свои навыки для эффективного обучения учеников, усвоят знания о предотвращении жестокого обращения и насилия в отношении детей, обучатся основным методическим принципам техники футбола, а также приобретут навыки по оказанию первой медицинской помощи. Помимо этого, после успешного приобретения тренерских сертификата "D" и лицензии "C" преподаватели смогут работать тренерами по футболу по совместительству с основной деятельностью. По предварительным подсчетам, не менее 30 000 детей во время уроков по физической культуре прямо или косвенно получат пользу от новых знаний, навыков и опыта, приобретенных учителями - участниками данного проекта. Программа пройдет в партнерстве с управлением образования мэрии Бишкека, департаментом культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии столицы, ЮНИСЕФ и Красного Полумесяца Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426262
Теги:
футбол, Чуйская область, школа, Бишкек, проект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  