В Бишкеке и Чуе с февраля стартует проект "Футбол в школе".

Кыргызский футбольный союз при финансовой поддержке Азиатской футбольной конфедерации (АФК) приступает к реализации проекта под рабочим названием "Футбол в школе". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект нацелен на повышение квалификации школьных учителей по физической культуре. Программа получит старт с февраля текущего года и будет реализована для 60 преподавателей физкультуры в школах и детских домах города Бишкека и Чуйской области.

Проект пройдет в шесть этапов, куда войдут: 2-х дневная образовательная программа, тренерские курсы сертификата "D" и лицензии "C", проведение межшкольных товарищеских турниров и фестивалей с участием более 1000 детей. Школьные наставники получат возможность улучшить свои навыки для эффективного обучения учеников, усвоят знания о предотвращении жестокого обращения и насилия в отношении детей, обучатся основным методическим принципам техники футбола, а также приобретут навыки по оказанию первой медицинской помощи. Помимо этого, после успешного приобретения тренерских сертификата "D" и лицензии "C" преподаватели смогут работать тренерами по футболу по совместительству с основной деятельностью. По предварительным подсчетам, не менее 30 000 детей во время уроков по физической культуре прямо или косвенно получат пользу от новых знаний, навыков и опыта, приобретенных учителями - участниками данного проекта. Программа пройдет в партнерстве с управлением образования мэрии Бишкека, департаментом культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии столицы, ЮНИСЕФ и Красного Полумесяца Кыргызстана.