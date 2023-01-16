Задержан бывший директор ДЖГС

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий получены данные о незаконном выводе бюджетных средств в особо крупном размере путем служебного подлога документов и составления фиктивного договора подряда должностными лицами управления капитального строительства по Чуйской области и департамента жилищно-гражданского строительства Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при кабинете министров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в декабре 2019 года без проведения соответствующего конкурса на проведение дополнительных работ при строительстве средней школы на территории Чуйской области, не включенных в тендерную смету, путем составления фиктивных дополнительных соглашений незаконно выведены денежные средства в сумме более 15 млн сомов из республиканского бюджета в пользу подрядной организации ОсОО "С.Т.", тогда как фактически указанные дополнительные работы не были ими выполнены.

На основании собранных материалов в рамках расследуемого досудебного производства задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР бывший директор ДЖГС А.А., бывший начальник УКС Чуйской области А.Э., главный инженер ДЖГС Д.К. и директор подрядной компании К.А.