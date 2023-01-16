Министр здравоохранения КР и новый глава ВОЗ в КР обсудили приоритеты

Сегодня, 16 января 2023 года, министр здравоохранения Кыргызской Республики Гулнара Баатырова приняла нового Специального представителя регионального директора Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане д-ра Шахина Хусейнова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества в области укрепления первичной медико-санитарной помощи, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, а также цифровизации здравоохранения на текущий год.

Г. Баатырова отметила активную роль Всемирной организации здравоохранения в проводимых министерством мероприятий в области охраны здоровья населения республики, а также всесторонней поддержке в иммунизации и цифровизации.

Д-р Хусейнов выразил глубокую признательность за сотрудничество и заверил в продолжающейся поддержке со стороны Всемирной организации здравоохранения".