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Посол КР в Кувейте встретился с главным редактором Kuwait Times

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На днях посол Кыргызстана в Государстве Кувейт Азамат Карагулов с целью знакомства и обсуждения перспектив взаимодействия в сфере информации провел встречу с главным редактором ведущей кувейтской англоязычной газеты Kuwait Times Мустафой Камхия. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в ходе встречи посла Карагулов осветил текущие общественно-политические и экономические преобразования и внешнеполитические инициативы Кыргызстана, в том числе на арабском направлении, а также основные достижения посольства в различных сферах двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Государством Кувейт.

В свою очередь главный редактор Kuwait Times Мустафа Камхия выразил признательность и оценил усилия сторон по развитию торгово-экономического взаимодействия, подчеркнув важность роли средств массовой информации в поддержке дипломатических усилий посольства по укреплению двусторонних отношений между двумя государствами.

По итогам встречи стороны достигли договоренностей о тесной координации в вопросах освещения общественно-политических, социально-экономических и культурных событий в двух странах и обменялись предложениями о совместной работе по освещению туристического потенциала КР.

Автор: Малика Усупова


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URL: https://www.vb.kg/426282
Теги:
Кувейт, Кыргызстан, посол, СМИ
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