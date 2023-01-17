Вузы КР начали третий тур зимнего приема

16 января вузы начали третий тур зимнего приема на контрактной основе. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, регистрация абитуриентов для участия в отборе длится с 16 января до 14.00 часов 18 января. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, будет размещен до 9.00 часов 19 января.

Абитуриент, рекомендованный к зачислению, должен подтвердить желание учиться до 16.00 часов 21 января. Если абитуриент не подтвердит, то это место будет свободно для следующего тура.

В первом туре был зарегистрирован 371 талон, для зачисления были рекомендованы 355 абитуриентов, из них 291 человек подтвердил желание учиться.

Во втором туре был зарегистрирован 210 талон. К зачислению в вузы были рекомендованы 206 абитуриентов. Из них 180 человек подтвердили желание учиться.