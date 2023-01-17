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В Бишкеке бухгалтера осудили за межрегиональную рознь

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- Ольга Новгородцева
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Женщину бухгалтера-кассира одного из бишкекских ОсОО обвинили в преступлении против конституционного строя и государственной безопасности.

Р.О. с подругами до утра засиделась в кафе. Под утро вызвали такси, и, поскольку женщины были выпившие, между ними и таксистом завязалась словесная перепалка. Особенно старалась Р.О., громко оскорбляя водителя по национальному (точнее - региональному) признаку. Называла его мырком, кричала про понаехавших из Оша, материлась...

Случайные прохожие пытались снять конфликт на мобильный телефон, тогда агрессивная женщина переключилась на них и даже разбила телефон.

Первомайский районный суд оправдал Р.О. за отсутствием в ее действиях состава преступления и решил, что она виновна только в хулиганстве. Бишкекский горсуд назначил по делу лингвистическую экспертизу, которая пришла к неутешительным для подсудимой выводам: "субъект формирует определенное мнение о конкретной региональной группе, внушает неуважительное отношение к ней. Представленный на исследование материал содержит высказывания враждебного, агрессивного, уничижительного характера по отношению к лицам определенной региональной группы".

О.Р. признана виновной в возбуждении межрегиональной вражды и приговорена к штрафу в размере 1000 расчетных показателей (100 000 сомов).


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URL: https://www.vb.kg/426288
Теги:
суд, хулиганство, Бишкек, межнациональная вражда
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