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Первый суд мошенника простил. Второй заставил расплатиться

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд прекратил уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в мошенничестве, в связи с истечением срока давности.

В 2017 году А.Р. пообещал потерпевшему в течение трех месяцев пригнать из Литвы автомобиль и взяв за это 30 тысяч долларов, в итоге стал скрываться и отказываться от обещания, не признавая и факт получения денег.

Городской суд рассмотрел это дело в качестве апелляционной инстанции по жалобе потерпевшего. Предыдущее судебное решение отменено, и уголовное преследование подсудимого теперь прекращено совсем по другим основаниям: он признал долг, помирился с потерпевшим и нотариально оформил обещание в ближайшем будущем возместить материальный ущерб.


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URL: https://www.vb.kg/426290
Теги:
мошенничество, суд, Бишкек
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