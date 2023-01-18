Первый суд мошенника простил. Второй заставил расплатиться

Первомайский районный суд прекратил уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в мошенничестве, в связи с истечением срока давности.

В 2017 году А.Р. пообещал потерпевшему в течение трех месяцев пригнать из Литвы автомобиль и взяв за это 30 тысяч долларов, в итоге стал скрываться и отказываться от обещания, не признавая и факт получения денег.

Городской суд рассмотрел это дело в качестве апелляционной инстанции по жалобе потерпевшего. Предыдущее судебное решение отменено, и уголовное преследование подсудимого теперь прекращено совсем по другим основаниям: он признал долг, помирился с потерпевшим и нотариально оформил обещание в ближайшем будущем возместить материальный ущерб.