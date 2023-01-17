В Кыргызстане птицей года выбрали горного гуся

Кыргызское общество охраны дикой природы выпустило ежегодный календарь "Птица года - 2023", которое издается и распространяется организацией с 2005 года. В этом году на собрании членов ОО "КООДП" Птицей 2023 года по традиции был выбран вид, занесенный в Красную книгу КР, – горный гусь (Anser indicus).

Горный гусь (тоо каз) – это эндемик гор Центральной Азии, птица высокогорных водоемов. Обитает в Тибете, на Памире, в Тянь-Шане, Джунгарии, на юге Алтая, в горах северной части Монголии. В Кыргызстане гнездится только на озере Чатыр-Куль (3530 м над уровнем моря), ранее до 2004 года гнездился и на озере Сон-Куль (3016 м над уровнем моря). Отдельные пары могут встречаться на Покровских и Арабельских сыртах хребта Терскей Ала-Тоо.

Прилетают с зимовок горные гуси в середине апреля. На озере Чатыр-Куль гнездятся на островах из отмершей водной растительности. К размножению приступают на третьем году жизни. В кладке 4-6 белых яиц, которые насиживает самка в течении 29-30 дней. Масса взрослых птиц от 2 до 3 кг.

Питаются вегетативными частями, корневищами, семенами водных и наземных растений, а также личинками насекомых. Зимуют в Индии и на юге Азии. Отлет на зимовку происходит в ноябре.

Основной причиной сокращения численности в Кыргызстане является антропогенное освоение территорий в местах гнездования. На озере Сон–Куль гнездовая популяция горных гусей исчезла по причине частого посещения островов рыбаками и неорганизованными туристами.

В данное время горный гусь очень редкий вид, занесенный в Красную книгу Кыргызской Республики.