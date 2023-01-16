Ушла из жизни звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида

Легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica. Причины смерти актрисы пока не известны.

Джина Лоллобриджида прославилась благодаря таким фильмам, как "Фанфан-тюльпан", "Собор Парижской Богоматери", "Невеста на одну ночь". Пик ее популярности пришелся на 1950-1960-е годы. Она была популярна и в Голливуде: ее первым голливудским проектом стал фильм "Посрами дьявола" в 1953 году.

В кино актриса стала сниматься в 1946 году, начав с эпизодических ролей. В 1947 году она решила попытать силы на конкурсе "Мисс Италия" и не прогадала, заняв третье место, после чего ее стали приглашать и на главные роли.

Лоллобриджида была признанным секс-символом кинематографа середины прошлого века, а в кино она играла, как правило, роковых красавиц. Ее называли самой красивой женщиной мира (в одноименном фильме она сыграла в 1956 году) и иконой стиля, которая и по сей день оказывает влияние на моду (известно, что образы Лоллобриджиды послужили одним из источников вдохновения для костюмов Леди Гаги в фильме "Дом Gucci").

Источник:spletnik.ru