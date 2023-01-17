Наццентр по предупреждению пыток поддерживает инициативу Дастана Бекешова

Национальный центр КР по предупреждению пыток выражает солидарность и подтверждает заявления депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева о том, что водворение в СИЗО пожилых и беременных, учитывая условия содержания в следственных изоляторах, можно признать пыткой, и эти условия не соответствуют международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Национальный центр считает оправданными и обоснованными предложения парламентария о том, что заключение под стражу не должно применяться по отношению к женщинам в возрасте свыше 55 лет, мужчинам свыше 60 лет и к беременным, за исключением случаев, когда они могут скрываться от органов следствия и суда, а также в случае их подозрения в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении Наццентра.