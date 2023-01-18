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Жителям земли предлагают изменить свое отношение к воде в 2023 году

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- Светлана Лаптева
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Кампания Всемирного дня водных ресурсов 2023 года запущена, сообщают различные информагентства. В этом году внимание ООН сосредоточено на ускорении изменений для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии.

Глобальная кампания под названием "Be the change - Меняйся!" призывает людей предпринять действия в своей жизни, чтобы изменить то, как они используют, потребляют и управляют водой.

Обещания, данные отдельными лицами на веб-сайте кампании, будут способствовать реализации Повестки дня действий в области водных ресурсов - главного итога Водной конференции ООН 2023 года, которая откроется во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/426301
Теги:
вода, ООН
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