Жителям земли предлагают изменить свое отношение к воде в 2023 году

Кампания Всемирного дня водных ресурсов 2023 года запущена, сообщают различные информагентства. В этом году внимание ООН сосредоточено на ускорении изменений для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии.

Глобальная кампания под названием "Be the change - Меняйся!" призывает людей предпринять действия в своей жизни, чтобы изменить то, как они используют, потребляют и управляют водой.

Обещания, данные отдельными лицами на веб-сайте кампании, будут способствовать реализации Повестки дня действий в области водных ресурсов - главного итога Водной конференции ООН 2023 года, которая откроется во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта 2023 года.