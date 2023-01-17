Первомайский районный суд приговорил бишкекчанина А.А. к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с применением пробационного надзора на три года.

Мужчина осужден за то, что в ходе словесной перепалки чуть не зарезал двоюродного брата.

Брат Б.А. в тот день приехал в Бишкек с Иссык-Куля. Родственники решили встретиться и попить пиво. В процессе посиделок, как это часто бывает, кто-то сказал неосторожное слово, кто-то обиделся... Б.А. попытался ударить брата, но промахнулся. А А.А. достал из кармана брюк складной нож и несколько раз ударил родственника в живот.

По заключению судмедэкспертизы, травмы Б.А. характеризовались проникающим ранением передней брюшной стенки, повреждением сальника, внутрибрюшным кровотечением, и расценивались как тяжкий вред здоровью, представляющий опасность для жизни.

На суде А.А. полностью признал свою вину, а потерпевший заявил, что прощает брата и претензий к нему не имеет. Просил прекратить уголовное дело.

Судом вынесен указанный приговор.