В Бишкеке задержаны милиционеры, употребляющие наркотические вещества

13 января 2023 года на пересечении улиц Ахунбаева - Шота Руставели столицы задержан милиционер отдела охраны Свердловского района города Бишкека Э.А. в звании младшего сержанта, у которого в кармане бушлата обнаружено вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом весом 8,26 грамма. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в тот же день задержанного доставили в наркологический центр для проведения медицинского освидетельствования на предмет установления состояния опьянения. В ходе медицинского освидетельствования выявлен факт употребления наркотических веществ.

В ходе дальнейшей проводимой работы сотрудники службы внутренних расследований МВД установили адреса, где приобретались наркотические вещества. Проведены обыски в одной из квартир в микрорайоне "Джал", в результате которых обнаружены вещества со специфическим запахом, завернутые в целлофановый пакет. Общий вес обнаруженного и изъятого составил свыше 57 граммов.

Все четверо лиц, находившиеся в данной квартире (29-летние Ч.М. и Ш. уулу Ч., 33-трехлетний А.Б и 31-летний Б.И) доставлены в следственную службу ГУВД г. Бишкека. Медицинское освидетельствование установило наличие факта употребления ими наркотических средств.

В рамках уголовного дела сотрудник отдела охраны Э.А. задержан, в отношении его в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Задержан также и хозяин вышеуказанной квартиры Ч.М., 1994 г.р., где обнаружены наркотические вещества.

"Служба внутренних расследований МВД КР продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества", - говорится в сообщении ведомства.