Внесены предложения об освобождении ряда руководителей органов прокуратуры

В связи с задержаниями сотрудников органов внутренних дел в Сузакском районе Джалал-Абадской области, имевшим широкий общественный резонанс, по поручению президента Кыргызской Садыра Жапарова была образована рабочая группа из числа работников администрации президента для изучения надлежащего исполнения возложенных обязанностей правоохранительными и надзорными органами указанного региона. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, по результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований законодательства и ненадлежащего надзора за следствием и оперативно-розыскной деятельностью со стороны отдельных руководителей органов прокуратуры.

В этой связи за допущенные нарушения, отсутствие контроля и ненадлежащий надзор за следствием администрацией президента внесены предложения об освобождении от занимаемых должностей следующих лиц:

- первого заместителя генерального прокурора А.Молдокматова;

- прокурора Джалал-Абадской области А.Киязова;

- заместителя прокурора Джалал-Абадской области З.Тойчубаева;

- прокурора Сузакского района Джалал-Абадской области Б.Сыдыгалиева;

- заместителя прокурора Сузакского района Джалал-Абадской области Т.Кенжебаева.

"Высшим руководством страны ведется постоянный мониторинг деятельности органов государственной власти на местах, и в случае установления нарушений и неисполнений возложенных обязанностей к виновным лицам и в дальнейшем будут применяться самые жесткие меры", - говорится в сообщении ведомства.