Казахстанец почти 4 года нелегально жил в Бишкеке

Гражданин Республики Казахстан Федор Зиберт у себя на родине владеет компанией по добыче полезных ископаемых. Недавно в суд поступило исковое заявление в отношении этой компании о возмещении материального ущерба. Хозяин компании заявление проигнорировал. Начались судебные разбирательства, в отношении гражданина Зиберта уполномоченными органами Казахстана выставлено ограничение на выезд за пределы республики.

Зная об этом, он решил покинуть страну через слабо охраняемые места на границе и незаконно перебраться на территорию Кыргызстана. Наняв частное такси, Ф.Зиберт прибыл в Кордайский район, граничащий с Кыргызской Республикой и, дождавшись ночи, перелез через ограждение с колючей проволокой...

Было это еще весной 2019 года. С тех пор он спокойно жил в Бишкеке, пока случайно не попался в ходе рейда и проверки документов.

Ысык-Атинский и Чуйский областной суды приговорили Ф.Т.Зиберта к штрафу в размере 1000 расчетных показателей (100 000 сомов) и выдворению за пределы Кыргызстана. На днях Верховный суд эти решения утвердил.