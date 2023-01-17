Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.27 - 94.27

Казахстанец почти 4 года нелегально жил в Бишкеке

103  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданин Республики Казахстан Федор Зиберт у себя на родине владеет компанией по добыче полезных ископаемых. Недавно в суд поступило исковое заявление в отношении этой компании о возмещении материального ущерба. Хозяин компании заявление проигнорировал. Начались судебные разбирательства, в отношении гражданина Зиберта уполномоченными органами Казахстана выставлено ограничение на выезд за пределы республики.

Зная об этом, он решил покинуть страну через слабо охраняемые места на границе и незаконно перебраться на территорию Кыргызстана. Наняв частное такси, Ф.Зиберт прибыл в Кордайский район, граничащий с Кыргызской Республикой и, дождавшись ночи, перелез через ограждение с колючей проволокой...

Было это еще весной 2019 года. С тех пор он спокойно жил в Бишкеке, пока случайно не попался в ходе рейда и проверки документов.

Ысык-Атинский и Чуйский областной суды приговорили Ф.Т.Зиберта к штрафу в размере 1000 расчетных показателей (100 000 сомов) и выдворению за пределы Кыргызстана. На днях Верховный суд эти решения утвердил.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426315
Теги:
граница, Казахстан, миграция, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  