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Путин готовится мобилизовать до полумиллиона человек - The Times

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Президент РФ Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек. Об этом сообщает со ссылкой на данные западной разведки The Times.

По данным издания, решение будет принято в течение нескольких недель.

"Это позволит к апрелю отправить на фронт до полумиллиона человек. Замысел - по подсохшим после весенней распутицы дорогам организовать новое масштабное наступление.

В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением", - цитируются в публикации слова неназванного чиновника.

Отметим, официально российские власти опровергают намерения объявить новую волну мобилизации.


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URL: https://www.vb.kg/426320
Теги:
Владимир Путин, Россия, военная операция в Украине
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