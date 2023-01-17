Путин готовится мобилизовать до полумиллиона человек - The Times

Президент РФ Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек. Об этом сообщает со ссылкой на данные западной разведки The Times.

По данным издания, решение будет принято в течение нескольких недель.

"Это позволит к апрелю отправить на фронт до полумиллиона человек. Замысел - по подсохшим после весенней распутицы дорогам организовать новое масштабное наступление.

В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением", - цитируются в публикации слова неназванного чиновника.

Отметим, официально российские власти опровергают намерения объявить новую волну мобилизации.