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Конфликт России и Украины не повод для фейковых публикаций

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд признал Д.Т. виновным в возбуждении межнациональной вражды и приговорил к пяти годам лишения свободы (с применением пробационного надзора).

По версии следствия и суда, Д.Т. опубликовал в социальной сети материал провокационного характера, направленный на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране. Информация касалась оказания Кыргызстаном военной помощи Российской Федерации в российско-украинском конфликте. Из материала складывалось ложное убеждение о Кыргызстане как о государстве, якобы вовлеченном в этот конфликт.

Пост собрал огромное количество комментариев следующего характера: "Брата моего знакомого призвали в армию РФ", "Они же бывшие, теперь их родина Россия, и их долг - защищать Родину", "Чем дольше длится война, тем глубже будет могила России"...

Согласно заключению комплексной судебно-лингвистической и политологической экспертизы, в материале имеются признаки действий, направленных на возбуждение национальной вражды. "Обращение в указанной публикации и комментариях может являться поводом для побуждения граждан к конкретным противозаконным и антиобщественным действиям. Содержательная часть публикации и комментарии к ней имеют конкретную цель - объединить граждан, активизировать их волю, направить поведение в русло национальной вражды".

Суд учел тяжесть вины подсудимого, его личность, другие обстоятельства дела и пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.


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URL: https://www.vb.kg/426328
Теги:
Россия, суд, Украина, Кыргызстан, фейк
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