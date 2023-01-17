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Обиделся? Депутат Сыдыгалиев предложил блокировать законопроекты кабмина

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Депутат Нурбек Сыдыгалиев предложил более не пропускать законопроекты кабинета министров КР. Об этом он заявил на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

По словам народного избранника, администрация президента возвращает почти все законопроекты Жогорку Кенеша.

"Они (кабмин. - Прим. ред.) должны с нами считаться. Для меня не понятно, это что, специально делается? Мы тоже должны выступить против всех их законопроектов. Не надо пропускать их инициативы", - сказал нардеп.


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URL: https://www.vb.kg/426332
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, кабмин
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