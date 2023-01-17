Обиделся? Депутат Сыдыгалиев предложил блокировать законопроекты кабмина

Депутат Нурбек Сыдыгалиев предложил более не пропускать законопроекты кабинета министров КР. Об этом он заявил на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

По словам народного избранника, администрация президента возвращает почти все законопроекты Жогорку Кенеша.

"Они (кабмин. - Прим. ред.) должны с нами считаться. Для меня не понятно, это что, специально делается? Мы тоже должны выступить против всех их законопроектов. Не надо пропускать их инициативы", - сказал нардеп.