Кудрет Тайчабаров написал заявление об уходе с поста главы СЭЗ "Бишкек"

Генеральный директор свободной экономической зоны "Бишкек" Кудрет Тайчабаров намерен оставить свою должность. Информацию об этом редакции vb.kg подтвердил он сам.

По его словам, он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

"Пока распоряжения о моем освобождении от должности нет", - сказал он.

В то же время Тайчабаров опроверг слухи о давлении на него.

Нет, никто на меня не давил и тем более не просил об этом. Причин на это никаких нет", - добавил.

Напомним, Кудрет Тайчабаров был назначен гендиректором СЭЗ "Бишкек" в ноябре 2020 года.