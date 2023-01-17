Новый сорт орхидеи назван в честь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

Новый сорт орхидеи, являющейся национальным символом Сингапура, назван в честь Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Церемония наименования цветка прошла 17 января в ходе государственного визита узбекского лидера в Сингапур. Президент Узбекистана собственноручно поместил у цветка табличку с названием нового сорта – "Орхидея Шавката Мирзиёева".

"Это прекрасный и свободно цветущий гибрид орхидей Encbi Purple и Kila Blue. Он образует полумахровые соцветия длиной около 45 см, на которых распускается от 17 до 20 цветков, каждый цветок размером около 5 см в поперечнике. Сиренево-фиолетовые лепестки и чашелистики имеют орхидейно-фиолетовое окаймление", - рассказали в пресс-службе.

После церемонии Мирзиёев провел встречи с президентом Сингапура Халимой Якуб и премьер-министром Ли Сянь Луном.

Источник: fergana