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В КР проходят мероприятия, посвященные памятным датам ВОВ

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- Назгуль Абдыразакова
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Мероприятия, посвященные двум героическим датам в истории Великой Отечественной войны, стартовали в Кыргызстане 13 января. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, в Свято-Воскресенском кафедральном соборе состоялась панихида по погибшим защитникам блокадного Ленинграда и умершим от голода и холода жителям города, а также по членам Кыргызского общества блокадников Ленинграда, умершим в мирное время.

18 января в 11.00 в парке Победы им. Д. Асанова (г. Бишкек) пройдет митинг-реквием, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Митинг организован Кыргызским обществом блокадников Ленинграда.

• С 18 по 27 января в социальных сетях Русского дома в Бишкеке и Оше будет размещена онлайн-выставка, посвященная полному освобождению Ленинграда.

• С 18 январе в Национальном историческом музее Кыргызской Республики работает фотовыставка "Взывай же чаще к памяти моей, медаль за оборону Ленинграда".

• 27 января Министерство обороны Кыргызской Республики и военно-патриотические клубы страны организуют марш-бросок, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 80-летию победы в Сталинградской битве.

• 27 января в парке Победы им. Д. Асанова пройдет торжественное мероприятие с участием руководителей Кыргызстана, посольства России, ветеранов и волонтеров, а в Бишкекском финансово-экономическом техникуме - музыкально-литературный вечер "Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила".

• 79-летие снятия блокады Ленинграда отметят и на юге страны. В Оше 27 января состоится урок памяти "Во имя жизни". В 13.00 по завершении урока участники возложат венки к Вечному огню в мемориальном комплексе "Вечный огонь". Урок памяти также пройдет в Международном университете им. К. Токтомаматова, г. Джалал-Абад.

Справка: 4500 уроженцев Кыргызстана сражались за освобождение Ленинграда. За время блокады Киргизская ССР направила в помощь Ленинграду три эшелона с продуктовой помощью и теплой одеждой. В период блокады Кыргызстан принял из осажденного Ленинграда 16 тысяч человек, из них 3 500 детей. В 1994 г. было создано Кыргызское общество блокадников Ленинграда. В 2012 г. усилиями общества в Бишкеке открыт памятник блокадникам Ленинграда, а в 2019 г. Музей блокады Ленинграда им. Анны Кутановой.

"В 2022 году Кыргызское общество блокадников Ленинграда провело акцию "маршрут памяти". Участники посетили детские дома в Иссык-Кульской области, где были размещены дети, эвакуированные из осажденного Ленинграда. На стенах детских домов установили мемориальные доски "Благодарим за спасенное детство"- говорится в сообщении Русского дома.


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URL: https://www.vb.kg/426350
Теги:
9 Мая, праздник, Россия, Кыргызстан
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