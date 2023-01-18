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Депутата Кадырбекова возмутило, что в аэропорту пирожки стоят 200 сомов

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- Бактыгуль Акжолова
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В холодные дни рейсы задерживаются или отменяются. В этом случае условия для ожидания в аэропорту для пассажиров не предусмотрены. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков на заседании парламента.

"В холодные дни самолеты задерживаются на 5-6 часов, особенно для тех, кто собирается на международные рейсы. Люди жалуются, что пирожок в дьюти-фри стоит 200 сомов, или что еду не подают. Да что там еда, когда просто кипятка не могут достать. Давайте рассмотрим этот вопрос. Среди пассажиров есть дети, люди пожилого возраста, старики, при этом в зале ожидания очень холодно. Прошу поручить руководству аэропорта позаботиться о питании для наших пассажиров в форс-мажорных ситуациях", - сказал депутат.


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URL: https://www.vb.kg/426357
Теги:
аэропорт, Жогорку Кенеш, Депутат
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