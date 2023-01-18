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За 2022 год колл-центр Минцифры "119" обработал более 245 600 звонков

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- Назгуль Абдыразакова
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За прошедший 2022 год колл-центр Минцифры "119" обработал более 245 600 звонков и 20 800 онлайн-обращений через чаты на официальных сайтах МЦР (digital.gov.kg, infocom.kg, nomer.srs.kg, portal.srs.kg). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, онлайн-чат позволяет гражданам, находящимся за пределами страны, получить консультацию удаленно и обратиться за услугами в дипломатические представительства КР за рубежом.

Максимальное количество звонков поступило в апреле месяце при запуске системы "Электронная запись в школу" - 30 800.

Топ-5 вопросов по статистике за 2022 год:

паспорт – 148 300;

ЗАГС – 34 860;

электронная запись в школу – 26 500;

электронная облачная подпись - 15 600;

электронная запись в детский сад – 9 500.

Как отмечает ведомство, номеру "119" можно оставить жалобу или предложение по работе всех подразделений Министерства цифрового развития КР. Звонок для всех операторов связи КР – бесплатный.


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URL: https://www.vb.kg/426358
Теги:
Кыргызстан
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