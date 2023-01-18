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В Ак-Суйском районе задержали браконьера с тушей горного козла

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- Бакыт Басарбек
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Охотоведы и егеря Иссык-Куль-Нарынского областного управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики в рамках рейдовых мероприятий по охране природы остановили автомобиль марки Land Cruiser, принадлежащий гражданину А.А.Т., ехавший со стороны Сары-Джазской долины и Турганского ущелья Ак-Суйского района. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"В ходе осмотра в багажнике автомашины был обнаружен один дикий горный козел. На месте составлен акт и иск в размере 100 000 сомов штрафа. Данная административная мера применена согласно постановлению и таксе №224 от 03.05.2013 года "Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам животного и растительного мира".

Все собранные материалы переданы в Ак-Суйское отделение милиции для дальнейшего расследования".


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URL: https://www.vb.kg/426362
Теги:
Минприродресурсов, охота, браконьерство, Кыргызстан
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