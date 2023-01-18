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В музее ИЗО проходит авторская фотовыставка "Түтүн"/"Смог"

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- Айжан Мамбеталиева
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Автор выставки - известный в Кыргызстане и за рубежом архитектор, кинематографист и фотограф Шайлоо Джекшенбаев.

Экспозиция посвящена истории становления новостроек, проведенным информационным кампаниям и тренингам по энергоэффективным мерам и утеплению домов для жителей жилых массивов от экспертов "Юнисон Групп", развитию архитектуры и транспорта Бишкека, а также состоянию мусорного полигона.

На выставке представлено 110 авторских работ Шайло Джекшенбаева. Цель выстаки - привлечение внимания общественности к таким актуальным проблемам, как загрязнение воздуха в столице, доступ жителей новых жилых массивов вокруг Бишкека к энергоресурсам, неразвитая инфраструктура в новостройках, процесс ассимиляции и внутренней миграции.

Мероприятие поддерживается проектом "Повышение осведомленности мигрантов о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом "Здоровый город" в Бишкеке" Фонда развития Международной организации по миграции, который был реализован "Юнисон Групп" при содействии мэрии Бишкека.

Шайлоо Джекшенбаев рассказал, что ему предложили поучаствовать в этом проекте летом прошлого года и он с радостью согласился, потому что экология – тема глобальная и, может быть, от этого зависит судьба нашей цивилизации. Он снимал Бишкек с трех постоянных точек, откуда наиболее видны изменения – в Байтике, Орто-Сае и в Беш-Кюнгее.

"Представленные на выставке работы - это не только собрание фотографий про Бишкек и смог в городе, а коллекция уникальных снимков. Этой выставкой мы хотели бы еще раз обратить внимание на наболевший вопрос нахождения Бишкека в пятерке мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом. Показ интересен в первую очередь тем, что эти фотографии не публиковались ранее и еще неизвестны широкому кругу кыргызстанцев. Мы надеемся, что эта фотовыставка позволит каждому взглянуть на окружающий мир и нашу столицу в необычном ракурсе, поможет проникнуться проблемой окружающей среды и еще раз серьезно задуматься о назначении человека в этом удивительном мире", - сказала президент "Юнисон Групп" Нурзада Абдырасулова.

Она также отметила, что данная фотовыставка – кульминационное мероприятие годовой деятельности по информированию населения и работы с жилмассивами по вопросам энергосбережения и сокращения выбросов углекислого газа. С мая по октябрь прошлого года эксперты "Юнисон Групп" провели десятки тренингов в 50 жилмассивах с участием более 1300 человек.

Выставка продлится до 3 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/426366
Теги:
выставка, музей, фотография, Бишкек, Кыргызстан
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