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Акылбек Жапаров: Причины аварии в городе Майлуу-Суу будут тщательно изучены

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- Бакыт Басарбек
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров прибыл в Джалал-Абадскую область и сразу направился в город Майлуу-Суу, где с 13 января 2023 года объявлен режим чрезвычайной ситуации. Напомним, из-за сильных морозов в городе замерзли трубы водопровода, в результате чего подача тепла и чистой воды в жилые дома была прекращена. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Прибыв на место чрезвычайной ситуации, председатель кабмина ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях и принял отчет о мерах, принимаемых местными органами власти совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций по обеспечению местного населения питьевой водой и теплом.

Глава кабмина поручил провести тщательное расследование обстоятельств аварии на водопроводе, включая причины, по которой городские коммуникации не были подготовлены к предстоящей зиме.

Председатель кабмина также поручил разбронировать гуманитарную помощь, оказать помощь малообеспеченным семьям и составить список семей для выдачи водонагревателей.

Далее глава кабмина побывал в квартирах, в которых еще отсутствует тепло, встретился с местными жителями.

"Ситуация, в которой вы оказались в эти аномальные холода, вопиющая. Вы не одни. Мы делаем все возможное, чтобы в максимально короткие сроки возобновить подачу тепла и воды. Установлены дополнительные трансформаторы, поочередно проводится развоз воды в каждый дом. Причины аварии выясняются и будут тщательно изучены. Органами прокуратуры уже возбуждено уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнул глава кабмина и добавил, что из бюджета на ремонтные работы будет выделено 20 млн сомов.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов сообщил, что износ тепловых трубопроводов составляет более 70%. Для устранения повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные ремонтные бригады".


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URL: https://www.vb.kg/426373
Теги:
Акылбек Жапаров, Джалал-Абадская область, отопительный сезон, авария
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