В некоторых школах Бишкека начал звучать гимн Кыргызской Республики

В целях реализации указа президента Кыргызской Республики "Об утверждении Национальной программы о сохранении и развития национальных традиции на 2022-2027 годы" в общеобразовательных школах Ленинского района Бишкека на первом уроке каждой учебной смены в каждом классе звучит гимн Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Цель мероприятия – воспитание будущих поколений в духе патриотизма, любви к своей родине, родному языку, бережного отношения и уважения к национальным традициям.

Каждый гражданин Кыргызстана, в том числе каждый ученик, должен знать наизусть Гимн Кыргызской Республики, который является одним из государственных атрибутов".