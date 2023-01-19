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В некоторых школах Бишкека начал звучать гимн Кыргызской Республики

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В целях реализации указа президента Кыргызской Республики "Об утверждении Национальной программы о сохранении и развития национальных традиции на 2022-2027 годы" в общеобразовательных школах Ленинского района Бишкека на первом уроке каждой учебной смены в каждом классе звучит гимн Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Цель мероприятия – воспитание будущих поколений в духе патриотизма, любви к своей родине, родному языку, бережного отношения и уважения к национальным традициям.

Каждый гражданин Кыргызстана, в том числе каждый ученик, должен знать наизусть Гимн Кыргызской Республики, который является одним из государственных атрибутов".


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URL: https://www.vb.kg/426375
Теги:
Ленинский район, школа, Гимн
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