Жителей Бишкека штрафуют за мусор в неположенном месте

Муниципальная инспекция выявляет факты нарушения правил благоустройства Бишкека. Так за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" наложен штраф на жителей улиц Муромской, Ахунбаева, Токтоналиева и Нарвской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"За выброс производственных отходов в неустановленном месте выписаны штрафы на компанию "Дан Нан" по улице Ибраимова и жителя улицы Колмо. Нарушители понесут ответственность по части 2 статьи 115 от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов.

Горожанин Дарманкулов Н. понесет ответственность по части 3 статьи 115 за сжигание швейных отходов.

Однако некоторые нарушителя не признали вину. Их дела направлены на рассмотрение административной комиссии для вынесения окончательного вердикта".