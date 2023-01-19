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Жителей Бишкека штрафуют за мусор в неположенном месте

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Муниципальная инспекция выявляет факты нарушения правил благоустройства Бишкека. Так за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" наложен штраф на жителей улиц Муромской, Ахунбаева, Токтоналиева и Нарвской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"За выброс производственных отходов в неустановленном месте выписаны штрафы на компанию "Дан Нан" по улице Ибраимова и жителя улицы Колмо. Нарушители понесут ответственность по части 2 статьи 115 от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов.

Горожанин Дарманкулов Н. понесет ответственность по части 3 статьи 115 за сжигание швейных отходов.

Однако некоторые нарушителя не признали вину. Их дела направлены на рассмотрение административной комиссии для вынесения окончательного вердикта".


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URL: https://www.vb.kg/426378
Теги:
мусор, Бишкек
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