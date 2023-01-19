Султанбаев опроверг информацию по поводу самолета с телом супруги Бакиева

Пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев опроверг информацию в социальных сетях о том, что власти не разрешили посадку самолета из Минска с телом супруги бывшего президента Курманбека Бакиева Назгуль Толомушовой.

По его словам, самолет приземлился в Бишкеке 17 января и родственники увезли ее на малую родину в Тогуз-Тороузский район Джалал-Абадской области.

"Ответственность за распространение ложной информации предусмотрена в соответствии с соответствующими законами. Поэтому мы призываем не распространять непроверенную ложную информацию, вводящую общественность в заблуждение", - написал он.

Напомним, 17 января стало известно, что от сердечной недостаточности скончалась супруга бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева НазгульТоломушева. У них осталось двое детей.