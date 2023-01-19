Двое жителей Нарынской области отреклись от своих радикальных взглядов

В результате проведенных профилактических мероприятий публично отречены от радикальных взглядов граждане КР Б.Б.С., 1985 г.р., житель города Нарына Нарынской области, и Ж.А.Б., 1988 г.р., житель села Он-Арча Нарынской области, которые проходили диверсионно-террористическую подготовку в рядах международных террористических организаций на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведения соответствующих мероприятий указанные лица признали ошибочность выбранного им религиозного направления и призвали граждан КР не поддаваться незаконным призывам членов международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

В настоящее время ведомство продолжает работу по выявлению и пресечению аналогичной деятельности.