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Двое жителей Нарынской области отреклись от своих радикальных взглядов

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- Бермет Таалайбекова
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В результате проведенных профилактических мероприятий публично отречены от радикальных взглядов граждане КР Б.Б.С., 1985 г.р., житель города Нарына Нарынской области, и Ж.А.Б., 1988 г.р., житель села Он-Арча Нарынской области, которые проходили диверсионно-террористическую подготовку в рядах международных террористических организаций на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведения соответствующих мероприятий указанные лица признали ошибочность выбранного им религиозного направления и призвали граждан КР не поддаваться незаконным призывам членов международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

В настоящее время ведомство продолжает работу по выявлению и пресечению аналогичной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/426398
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, религия, Сирия
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