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СМИ призвали МИД дать оценку действиям Бакыта Аманбаева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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СМИ призвали МИД КР дать оценку действиям и словам посла КР в США Бакыта Аманбаева, которого журналисты издания обвинили чуть ли не в предательстве.

Так, по данным издания, посол КР в США Бакыт Аманбаев не так давно провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональдом Лу, на которой якобы негативно отозвался о руководстве Кыргызстана.

"МИД должно тщательно все проверить и дать оценку действиям Бакыта Аманбаева. Иначе подобного рода лица могут замарать авторитет президента и нанести урон стране", - пишет СМИ.

Из каких источников была взята информация о разговоре между нашим послом и помощником госсекретаря США, издание не сообщает. Однако сам Аманбаев пока не выступил с опровержением.


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URL: https://www.vb.kg/426400
Теги:
США, Кыргызстан, посол, Бактыбек Аманбаев
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