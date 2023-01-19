СМИ призвали МИД дать оценку действиям Бакыта Аманбаева

СМИ призвали МИД КР дать оценку действиям и словам посла КР в США Бакыта Аманбаева, которого журналисты издания обвинили чуть ли не в предательстве.

Так, по данным издания, посол КР в США Бакыт Аманбаев не так давно провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональдом Лу, на которой якобы негативно отозвался о руководстве Кыргызстана.

"МИД должно тщательно все проверить и дать оценку действиям Бакыта Аманбаева. Иначе подобного рода лица могут замарать авторитет президента и нанести урон стране", - пишет СМИ.

Из каких источников была взята информация о разговоре между нашим послом и помощником госсекретаря США, издание не сообщает. Однако сам Аманбаев пока не выступил с опровержением.