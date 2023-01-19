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Рабочие группы кабмина дадут оценку деятельности акимов и глав МСУ

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Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, заместители председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев и Эдиль Байсалов приняли участие в республиканском совещании с главами районных государственных администраций и органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи члены кабинета министров Кыргызской Республики рассказали о задачах, стоящих перед ними в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

После этого главы государственных администраций Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей – акимы районов и мэры 12 городов областного значения выступили с отчетами о проделанной работе и планах на 2023 год.

Отметим, что республиканское совещание с главами районных государственных администраций и органов местного самоуправления проходит в городе Бишкеке с 19 по 22 января 2023 года.

В рамках совещания образованы специальные рабочие группы, в состав которых вошли ответственные сотрудники администрации президента Кыргызской Республики, по оценке деятельности глав районных государственных администраций".


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URL: https://www.vb.kg/426413
Теги:
аким, МСУ, Кыргызстан, Кабинет министров
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