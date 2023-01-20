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Российские таможенники изъяли позолоченный автомат Калашникова

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Позолоченный автомат Калашникова обнаружили таможенники аэропорта Екатеринбурга у пассажира, вылетающего в Ташкент, сообщает СМИ на пресс-службу Уральского таможенного управления.

"Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через "зеленый" коридор", - говорится в сообщении.

Ствол, прицельное приспособление и магазин автомата, изготовленного в 1974 году, покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тысяч рублей (7,2 тысячи долларов), подчеркнули в таможне.

Как пояснил владелец автомата, оружие, декорированное златоустовскими мастерами, является списанным, он вез его в подарок давнему другу.

В управлении добавили, что в настоящее время изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние.


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URL: https://www.vb.kg/426420
Теги:
оружие, Россия, таможня
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