Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.72 - 94.72

Бакетаев предложил объявить в КР месячник по экономии электроэнергии

287  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Политолог Бакыт Бакетаев предложил объявить в Кыргызстане месячник по экономии электроэнергии. Об этом редакции vb.kg сообщил он сам.

По его словам, тем самым мы поможем друг другу.

"Каждый гражданин и патриот своей страны знает, как и где он сможет сократить потребление электроэнергии. Каждый киловатт-час, который сэкономит один из 7 млн граждан в сумме превратится в мегаваты, и тем самым мы поможем друг другу. Если наши истинные патриоты запустят челлендж по способам экономии электроэнергии, то весь наш сплоченный народ поддержит эту акцию", -заявил Бакетаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426421
Теги:
отключение электроэнергии, Кыргызстан, Бакыт Бакетаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  