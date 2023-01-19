Бакетаев предложил объявить в КР месячник по экономии электроэнергии

Политолог Бакыт Бакетаев предложил объявить в Кыргызстане месячник по экономии электроэнергии. Об этом редакции vb.kg сообщил он сам.

По его словам, тем самым мы поможем друг другу.

"Каждый гражданин и патриот своей страны знает, как и где он сможет сократить потребление электроэнергии. Каждый киловатт-час, который сэкономит один из 7 млн граждан в сумме превратится в мегаваты, и тем самым мы поможем друг другу. Если наши истинные патриоты запустят челлендж по способам экономии электроэнергии, то весь наш сплоченный народ поддержит эту акцию", -заявил Бакетаев.