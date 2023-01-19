В Facebook и Instagram разрешат показывать женские соски

Эти нововведения происходят спустя более 10 лет, после того как феминистки придумали лозунг "освободите сосок" (Free the nipple).

Наблюдательный совет компании Meta* отменил решения Facebook* и Instagram* об удалении фотографий с обнаженными сосками и рекомендовал пересмотреть правила, касающиеся модерации таких снимков.

Эти нововведения происходят спустя более 10 лет, после того как феминистки придумали лозунг "освободите сосок" (Free the nipple) и призвали к равным стандартам в отношении обнажения мужской и женской груди.

Кроме того, наблюдательный совет Meta* постановил, что компания должна восстановить две публикации, удаленные у небинарной пары. Пара разместила фотографии, чтобы обсудить влияние операции по уменьшению груди, но они были заблокированы.

Наблюдательный совет Meta потребовал изменить политику в отношении показа женской груди, чтобы "со всеми людьми обращались в соответствии с международными стандартами в области прав человека, без дискриминации по половому признаку".

Политика Meta* в отношении наготы запрещает показывать женские соски, за исключением ряда особых случаев. К ним относятся кормящие грудью женщины или люди, которые сделали операцию по изменению пола. Meta также разрешает фотографии обнаженной натуры на "информационных" мероприятиях, а также на картинах. Хотя против такой политики активисты уже протестовали.

Знаменитости, в том числе Рианна, Майли Сайрус и Лена Данэм, ранее были вынуждены удалить фото топлесс из Instagram. Наоми Кэмпбелл также ранее разместила в приложении фото топлесс с хэштегом #freethenipple, которое позже было удалено. Другие знаменитости также высказывали против такой политики.

Источник: ixbt.com