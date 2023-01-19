УВД Октябрьского района Бишкека подвело итоги работы за 2022 год

Сегодня в Октябрьской районной администрации мэрии города Бишкека с участием заместителя начальника ГУВД города Бишкека полковника милиции Чынарбека Майлыбекова руководство районного управления и личного состава подвели итоги оперативно-служебной деятельности УВД Октябрьского района города Бишкека за прошедший год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе совещания руководители служб и подразделений доложились о проделанной работе за прошлый год и поставили задачи на 2023 год. Кроме этого, руководством Октябрьского РУВД за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности отличившиеся сотрудники были награждены нагрудными лентами, ведомственными вымпелами и почетными грамотами.

В заключение начальник УВД Октябрьского района города Бишкека подполковник милиции Зарылбек уулу Эмирлан поздравил лучших сотрудников РУВД, пожелал им здоровья и успехов в их нелёгком труде. Отметил, что данные награды должны быть примером для всего остального личного состава.