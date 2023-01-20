Замминистра иностранных дел Айбек Молдогазиев встретился с послом США в КР

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Айбека Молдогазиева с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в КР Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-американского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности, торгово-экономического сотрудничества, в том числе путем привлечения американских компаний, создания совместных предприятий в Кыргызстане и реализации проектов по линии USAID.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.