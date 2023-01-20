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Замминистра иностранных дел Айбек Молдогазиев встретился с послом США в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Айбека Молдогазиева с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в КР Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-американского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности, торгово-экономического сотрудничества, в том числе путем привлечения американских компаний, создания совместных предприятий в Кыргызстане и реализации проектов по линии USAID.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/426430
Теги:
МИД, США, Кыргызстан, посол
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