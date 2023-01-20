Продюсер "Семетея" намерен снять сериал "Манас" с турецкими кинодеятелями

Сценарист и продюсер известных отечественных фильмов "Президент и бомж", "Любовь Москвы" и "Семетей сын Манаса" Омурзак Толобеков завершил сценарий фильма "Манас" и предложил его мировым кинокомпаниям Голливуда и "Нетфликса". Об этом редакции vb.kg рассказал он сам.

По его словам, также он начал сотрудничество с турецким кинопродюсером Мехметом Боздагом, автором мировых популярных сериалов "Воскресший Эртугрул", "Основание: Осман" и "Легенда", с целью снять совместный киносериал "Манас".

По этому поводу кинопродюсер Толобеков ответил на несколько наших вопросов:

Сценарий фильма "Манас" написан на основе эпоса?

- В 1986 году по заказу союза писателей Кыргызстана талантливые писатели Ашым Жакыпбеков и Кенеш Жусупов на основе эпоса "Манас создали художественные произведения. То есть эпос был трансформирован в прозу. Знаменитые драматурги Жалил Садыков, Мар Бажиев, Бексултан Жакиев позже на основе эпоса написали пьесу. Мы же на основе их произведений создали киносценарий.

Как вы вышли на мировые крупные кинокомпании?

- В Стамбуле работает региональная дирекция мировой популярной стреминговой платформы "Нетфликс". С менеджерами данной кинокомпании мы начали сотрудничать после закрытого просмотра фильма "Семетей сын Манаса". Также мы вышли на региональную дирекцию кинокомпании Голливуда.

А с продюсером мировых сериалов Мехметом Боздагом вы уже обсудили вопрос создания совместного киносериала?

- Один из его наставников, бывший председатель союза писателей Турции Лютфи Шавсувароглу предложил продюсеру Мехмет-бею снять с нами совместно сериал "Манас", так как он знаток нашего эпоса. Лютфи-бей о дружбе Манаса и Алманбета в свое время написал киносценарий. При встрече с Мехметом Боздагом мы предложили ему наш сценарий "Манаса" и он в принципе согласился на совместное сотрудничество, чему мы были очень рады. До этого мы сотрудничали с другими кинокомпаниями Турции, но все таки "Боздаг-фильм" - мировой популярный бренд.

На ваши такие грандиозные кинопроекты мирового масштаба как отреагировали руководители нашей страны, деятели культуры, точнее, чиновники министерства культуры?

- С президентом страны Садыром Жапаровым и государственным секретарем Суйунбеком Касманбетовым кинопроект "Манас" мы заранее уже несколько раз обсудили, и они выразили готовность оказать поддержку. Так как компания "Боздаг-фильм", с которой мы начали сотрудничать, является частной структурой, то теперь не требуется согласование с государственными органами, вернее, министерством культуры. Но, я уверен, что они тоже готовы поддержать создание международного кинопроекта по эпосу "Манас".

С главным советником президента Турции Ялчином Топчу

После завоевания награды в Италии международного кинофестиваля фильм "Семетей сын Манаса" еще чем будет радовать соотечественников?

- Закрытые просмотры для руководителей и сотрудников теле и интернет-каналов стран Турции, России, Италии и Казахстана уже прошли. Теперь планируем организовать такие просмотры в США, Китае, Иране и Южной Корее. Перед новым годом мы в Анкаре мы обсудили с руководителем турецкого популярного телеканала ТРТ "Аваз" Седатом Сагыркая вопрос показа фильма "Семетей сын Манаса" на их ресурсе. Также идут переговоры с руководителями и менеджерами теле и интернет-каналов других стран.

С директором ТРТ "Аваз" Седатом Сагыркая