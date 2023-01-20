Узбекистан и Кыргызстан начнут совместное производство автомобилей

В Кыргызстане построят завод по производству автомобилей. Строительство планируется в селе Ак-Су Чуйской области, в 50 км к западу от Бишкека, где будут производить 19 видов автомобилей, включая микроавтобусы, пикапы, седаны и другое.

Производителями выступят кыргызстанские предприятия "Нур" и "ДТ Техник", а также компания "Узавтосаноат".

Для начала планируется выпуск трёх тысяч автомобилей в год, а затем производство поднимут до 30 тысяч.

Соглашение планируется подписать во время визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан 26 января.