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Узбекистан и Кыргызстан начнут совместное производство автомобилей

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане построят завод по производству автомобилей. Строительство планируется в селе Ак-Су Чуйской области, в 50 км к западу от Бишкека, где будут производить 19 видов автомобилей, включая микроавтобусы, пикапы, седаны и другое.

Производителями выступят кыргызстанские предприятия "Нур" и "ДТ Техник", а также компания "Узавтосаноат".

Для начала планируется выпуск трёх тысяч автомобилей в год, а затем производство поднимут до 30 тысяч.

Соглашение планируется подписать во время визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан 26 января.


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URL: https://www.vb.kg/426440
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, автомобили
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