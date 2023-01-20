Подростки потерялись и поругались. Дело закончилось поножовщиной

Первомайский суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Ш.Д. – ученика 10 класса бишкекской школы и Ш.К., которому уже исполнилось 18 лет. Ш.Д. обвинялся в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, а Ш.К. – в хулиганстве.

По версии следствия, 15 февраля 2022 года Ш.К. и Ш.Д. около магазина "Океан" встретились с несовершеннолетним же К.С. При встрече между ними возникла ссора. Сначала разговаривали на повышенных тонах, с использованием ненормативной лексики, потом К.С. несколько раз ударил Ш.Д., а тот в свою очередь достал из кармана нож и нанес несколько колото-резаных ранений в жизненно важные органы К.С.

Из показаний потерпевшего:

- Обвиняемых знал примерно полтора-два месяца до события. Общался с ними в мобильном приложении, несколько раз встречались. В тот день тоже договорились встретиться и где-нибудь посидеть. Созвонившись по телефону и договорившись, не могли найти друг друга, из-за этого стали ругаться. Потом все-таки встретились около филармонии, где и произошла ссора…

Из показаний обвиняемого Ш.Д.:

- Не могли друг друга найти, поэтому поругались по телефону. При встрече конфликт нарастал. Саму потасовку я не помню. В какой-то момент я оказался на земле, а К.С. сидел сверху и держал меня за горло. Нож лежал у меня в левом кармане куртки, но я не помню, чтобы его доставал…

Суд приговорил несовершеннолетнего Ш.Д. к трем голам исправительной колонии общего режима и применил пробацию. Ш.К., как выяснилось, является гражданином Российской Федерации. К иностранцам и лицам без определенного места жительства пробация не применяется, поэтому в качестве наказания ему назначен штраф в размере 700 расчетных показателей (70 000 сомов).