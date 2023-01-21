Браконьера приговорили к штрафу

Житель Иссык-Кульской области Ю.Х. 9 ноября 2022 года вышел в озеро на лодке без документов, растянул сети и выловил тридцать рыб ценной сиговой породы. В этот момент он и был задержан с поличным – с незаконно пойманной рыбой и браконьерскими сетями.

Дома у него при обыске было обнаружено и изъято еще несколько метров сетей и несколько штук форелей.

Согласно таксе для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный рыбным запасам и водным биологическим ресурсам КР, один экземпляр сига оценивается в 1010 сомов, один экземпляр форели – в 2020 сомов. То есть гражданин Ю.Х. нанес государству материальный ущерб в сумме 103 020 сомов.

Ю.Х. полностью признал свою вину и раскаялся. Тюпский районный суд приговорил его к штрафу в размере 20 000 сомов и лишению права заниматься рыболовной деятельностью на один год, а также возмещению материального ущерба.