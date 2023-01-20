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В Беларуси пройдут учения спасательных подразделений ОДКБ

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- Нина Ничипорова
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В этом году в Беларуси состоятся учения спасательных подразделений стран ОДКБ "Скала-2023", сообщил белорусский министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

"В 2023 году на территории нашей страны состоятся учения спасательных подразделений государств - членов ОДКБ "Скала-2023". Оно будет направлено на повышение согласованности совместных действий при реагировании на комплексные чрезвычайные ситуации", - сказал он.

Глава МЧС добавил, что в рамках председательствования Минска в ОДКБ будет вестись работа над повышением эффективности оперативного управления при чрезвычайных ситуациях.

"В частности, речь идет об улучшении взаимодействия между национальными центрами управления в кризисных ситуациях, совершенствовании их технических и технологических возможностей. Не менее важной составляющей станет подготовка спасателей к проведению аварийно-спасательных работ высокой сложности", - отметил Синявский.

В ОДКБ входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/426447
Теги:
Беларусь, спасатели, чрезвычайные ситуации, учения, авария, работа, МЧС, ОДКБ
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