В Душанбе состоялись очередные встречи топографических групп

В соответствии с достигнутой договоренностью сторон в городе Душанбе состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По ее данным, по итогам встречи подписан соответствующий протокол.

"Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания. Очередная встреча сторон состоится на территории Кыргызстана".