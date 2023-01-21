Мошенник "трудоустроил" бишкекчан на 10 с половиной миллионов сомов

Городской суд Бишкека в качестве апелляционной инстанции оставил в силе приговор Первомайского районного суда в отношении предпринимателя У.Дж.

В 2018 году У.Дж. зарегистрировал в органах юстиции ОсОО, где единолично являлся учредителем, руководителем и единственным сотрудником. Согласно документам, фирма занималась трудоустройством кыргызстанцев за рубежом.

Объявление о трудоустройстве было размещено в социальных сетях. Вскоре на него откликнулся некто А.У. и заключил с руководителем фирмы договор о трудоустройстве в Швеции. Тут грянула пандемия, и переезд в Швецию пришлось отложить на неопределенный срок (при этом деньги клиенту не вернули). Этот же гражданин А.У. по окончании карантина решил получить гражданство Бельгии, и в этом ему опять же предложил посодействовать глава упомянутой фирмы. За умеренную плату У.Дж. изготовил ему паспорт гражданина Королевства Бельгии, уверив, что документ подлинный. С этим паспортом клиент попытался пересечь государственную границу и был задержан компетентными органами.

По такому же объявлению к У.Дж. обратилась гражданка, желающая получить рабочую визу в Германию. Начальник взял деньги, долго тянул с оформлением визы, а потом и вовсе переехал и перестал отвечать на телефонные звонки.

Другую гражданку У.Дж. обещал устроить на работу на шоколадном заводе в Польше и поступил с ней точно так же…

Всего следствию удалось установить больше тридцати потерпевших, у которых У.Дж. выманил в общей сложности 10 466 231 сом.

Первомайский районный суд назначил горе-предпринимателю наказание в виде восьми лет лишения свободы с выплатой материального ущерба потерпевшим. Бишкекский горсуд этот приговор оставил без изменения.