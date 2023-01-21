Погода
$ 86.19 - 87.19
€ 93.27 - 94.27

Мошенник "трудоустроил" бишкекчан на 10 с половиной миллионов сомов

85  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Городской суд Бишкека в качестве апелляционной инстанции оставил в силе приговор Первомайского районного суда в отношении предпринимателя У.Дж.

В 2018 году У.Дж. зарегистрировал в органах юстиции ОсОО, где единолично являлся учредителем, руководителем и единственным сотрудником. Согласно документам, фирма занималась трудоустройством кыргызстанцев за рубежом.

Объявление о трудоустройстве было размещено в социальных сетях. Вскоре на него откликнулся некто А.У. и заключил с руководителем фирмы договор о трудоустройстве в Швеции. Тут грянула пандемия, и переезд в Швецию пришлось отложить на неопределенный срок (при этом деньги клиенту не вернули). Этот же гражданин А.У. по окончании карантина решил получить гражданство Бельгии, и в этом ему опять же предложил посодействовать глава упомянутой фирмы. За умеренную плату У.Дж. изготовил ему паспорт гражданина Королевства Бельгии, уверив, что документ подлинный. С этим паспортом клиент попытался пересечь государственную границу и был задержан компетентными органами.

По такому же объявлению к У.Дж. обратилась гражданка, желающая получить рабочую визу в Германию. Начальник взял деньги, долго тянул с оформлением визы, а потом и вовсе переехал и перестал отвечать на телефонные звонки.

Другую гражданку У.Дж. обещал устроить на работу на шоколадном заводе в Польше и поступил с ней точно так же…

Всего следствию удалось установить больше тридцати потерпевших, у которых У.Дж. выманил в общей сложности 10 466 231 сом.

Первомайский районный суд назначил горе-предпринимателю наказание в виде восьми лет лишения свободы с выплатой материального ущерба потерпевшим. Бишкекский горсуд этот приговор оставил без изменения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426463
Теги:
мошенничество, суд, трудовая миграция, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  